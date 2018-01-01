Дожди с грозами. Синоптики пообещали украинцам летнюю погоду

На юге ожидается переменная облачность, днем от +25 до +28.

В четверг, 26 апреля, в Украине синоптики прогнозируют дожди с грозами на западе страны, а также осадки в виде дождя в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях.

На западе столбик термометра будет держаться на отметках в 15-21 градуса днем. На востоке Украины синоптики прогнозируют температуру от +23 до +26 градусов., свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В северных и центральных областях также без осадков, температура днем от +19 до +22 градусов. На юге ожидается переменная облачность, днем от +25 до +28.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт сказал, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

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