Дьюти-фри для "ДНР": Пограничники рассекретили новую схему финансирования боевиков

Информацию озвучила пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.
Сотрудникам Госпогранслужбы Украины на пункте пропуска "Новотроицкое" (Донецкая область) удалось разоблачить схему контрабандных поставок российских сигарет.
"Оптовый магазинчик, который удалось запечатлеть нашим оперативникам, находится на неподконтрольной Украине территории — между первым и "нулевым" блокпостами террористов так называемой "ДНР", поблизости от оккупированного поселка Еленовка Волновахского района Донецкой области. Владельцы и покупатели этого заведения, которое оккупанты нагло расположили практически на виду у украинских правоохранителей, гордо именовали магазинчик Duty free. Да только это не тот магазин в ныне разгромленном до основания Донецком аэропорту, где торговали известными марками элитной парфюмерии, напитков и тех же табачных изделий. Это Duty Free по-"дээнэровски", в котором продают дешевые табачные изделия из страны-агрессоре, финансируя таким образом как Россию, так и террористов, хозяйничающих на оккупированных территориях.
Мы и раньше получали информацию, что в Мариуполь с неподконтрольной территории поступают контрабандой табачные изделия, произведенные в РФ. И теперь один из каналов установлен", — цитирует портал "Факты" пресс-офицера Донецкого погранотряда Валерию Карпиленко.
По ее словам, обнаружить и закрыть канал поступления незаконного ввоза табачных изделий "помогли" супруги, которые попались на контрабанде и попытке дать взятку пограничнику. Мужчина и женщина везли в Мариуполь 260 пачек сигарет российского производства. Такое количество перемещать через линию разграничения запрещено, ограничение — не более одного блока (10 пачек) на одного человека. Весь товар, который находился в автомобиле супругов, изъяли, а женщину, предложившую взятку пограничнику, передали сотрудникам ГУ Нацполиции по Донетчине.
Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ ликвидировала майнившие криптовалюты для боевиков "ЛНР" и "ДНР".