Дьюти-фри для "ДНР": Пограничники рассекретили новую схему финансирования боевиков

Информацию озвучила пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

Изъятые у контрабандистов сигареты http://fakty.ua

Сотрудникам Госпогранслужбы Украины на пункте пропуска "Новотроицкое" (Донецкая область) удалось разоблачить схему контрабандных поставок российских сигарет.

"Оптовый магазинчик, который удалось запечатлеть нашим оперативникам, находится на неподконтрольной Украине территории — между первым и "нулевым" блокпостами террористов так называемой "ДНР", поблизости от оккупированного поселка Еленовка Волновахского района Донецкой области. Владельцы и покупатели этого заведения, которое оккупанты нагло расположили практически на виду у украинских правоохранителей, гордо именовали магазинчик Duty free. Да только это не тот магазин в ныне разгромленном до основания Донецком аэропорту, где торговали известными марками элитной парфюмерии, напитков и тех же табачных изделий. Это Duty Free по-"дээнэровски", в котором продают дешевые табачные изделия из страны-агрессоре, финансируя таким образом как Россию, так и террористов, хозяйничающих на оккупированных территориях.

Мы и раньше получали информацию, что в Мариуполь с неподконтрольной территории поступают контрабандой табачные изделия, произведенные в РФ. И теперь один из каналов установлен", — цитирует портал "Факты" пресс-офицера Донецкого погранотряда Валерию Карпиленко.

По ее словам, обнаружить и закрыть канал поступления незаконного ввоза табачных изделий "помогли" супруги, которые попались на контрабанде и попытке дать взятку пограничнику. Мужчина и женщина везли в Мариуполь 260 пачек сигарет российского производства. Такое количество перемещать через линию разграничения запрещено, ограничение — не более одного блока (10 пачек) на одного человека. Весь товар, который находился в автомобиле супругов, изъяли, а женщину, предложившую взятку пограничнику, передали сотрудникам ГУ Нацполиции по Донетчине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ ликвидировала майнившие криптовалюты для боевиков "ЛНР" и "ДНР".