Эксперт назвал трех наиболее вероятных кандидатов на пост президента Украины

Аналитик считает, что реальную социологическую картину можно будет видеть за три месяца до выборов.

Загородний назвал три хорошо всем известных кандидата Главред

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний называет нынешние опросы, которые демонстрируют нам якобы победителей будущей президентской гонки, непрезентативными.

Во время чата в "Главерде" он подчеркнул, что порядка 70% населения до сих пор не определились с кандидатом, которому намерены поставить галочку в бюллетене.

"Как бы ни настаивали разные кандидаты, в том числе Юлия Владимировна, на том, что они сегодня-завтра станут президентами, все это — война социологий. В действительности, рассуждать о том, у кого какие шансы, можно будет только за три месяца до выборов. Всегда нужно учитывать цифры, которые вам вываливают, какая была выборка, в какой период проводилось исследование, сколько неопределившихся (а их еще порядка 70%)", - отметил спикер.

По словам Загороднего, постоянные фигуранты президентских рейтингов Петр Порошенко и Юлия Тимошенко не пользуются популярностью у среднестатистического избирателя.

"У Юлии Владимировны, как и у Петра Алексеевича, очень большой антирейтинг. Им очень сложно набирать голоса: что бы сейчас ни рассказывали эти кандидаты, их просто не слышат. Например, даже если вдруг в украинской экономике все станет супер, за Петра Алексеевича все равно не проголосуют, потому что его не слышат — слишком высокий антирейтинг. Реальный "потолок" поддержки Юлии Владимировны — около 12%. Это ядро, которое еще никуда не сбежало. В городах очень скромная ситуация у Юлии Владимировны. На ее поле очень жмет господин Ляшко, потому у них существенные перетекания голосов. В любом случае, 12% — это недостаточно, чтобы выйти во второй тур", - сказал аналитик.

Аналитик добавил, что конкурентом президента и лидера "Батькивщины" можно назвать главу "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, который может стать единственным кандидатом по юго-восточному региону страны.

"У нас только у трех кандидатов есть системы, способные выиграть президентские выборы — у Порошенко, Бойко и Тимошенко. Все остальные кандидаты могут только либо растаскивать голоса, либо быть в качестве технических кандидатов, которые могут каким-либо образом повлиять на выход трех вышеперечисленных кандидатов во второй тур", - подытожил он.

Напомним, Загородний заявил, что Украине нужны ограничения на покупку земли, поскольку отмена моратория на ее продажу без принятия закона об обороте земель может закончиться гражданской войной.

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