Эксперт объяснил, почему Украине нужны ограничения на покупку земли

20 июля 2018, 10:59

На западе нашей страны "приватизированы" некоторые сельские общины, отметил Загородний.

В Украине отмена моратория на продажу земли без принятия закона об ее обороте может закончиться гражданской войной, полагает эксперт

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украине нужны ограничения на покупку земли, отмена моратория на ее продажу без принятия закона об обороте земель может закончиться гражданской войной.

Во всех странах Европы есть определенные ограничения на покупку земли, рассказал аналитик во время чата на "Главреде".

По словам собеседника, он поддерживает рынок, но против базара.

"Преимущество при покупке отдается гражданам, а также государство следит за тем, чтобы землей не спекулировали, и она находилась в производстве и была активом. А земля становится активом, если фермерские хозяйства (а не большие агрохолдинги) берут в собственность землю и занимаются производством на этой земле", — отметил гость.

Загородний подчеркнул, что украинцам "хотят навязать быстрое решение этого вопроса и снятие моратория на продажу земли, причем без закона об обороте земель, когда не прописано, как это будет происходить и регулироваться". "Это будет бардак, который может закончиться гражданской войной", — добавил эксперт.

"Существуют разные модели рынка земли. Например, в Израиле земля не продается. И эта норма сохраняется из соображений государственной безопасности. Вокруг Израиля богатые арабские страны, которые с удовольствием скупят земли, чтобы прекратить существования самого государства Израиль", — подчеркнул он.

"Но это никак не влияет на продуктивность израильского сельского хозяйства Израиля. Пройдитесь по магазинам — с удивлением обнаружите, сколько у нас израильской сельскохозяйственной продукции...", — отметил собеседник.

Гость утверждает, что "в этом вопросе нужно исходить из моделей, которые соответствуют интересам государства и дают дополнительный рост трудоустройства". "Так, фермерские хозяйства предпочтительнее для нас, нежели агрохолдинги, потому что агрохолдинги не создают массовую занятость сельских жителей", — заявил аналитик.

"Фермеры вовлекают множество людей в трудовые отношения, в первую очередь, всю свою семью, трудоустраивают сельских жителей. Сейчас социальную структуру украинских сел удерживают как раз фермерские хозяйства: они и людей нанимают, и платят деньги. А агрохолдинги появляются в селе дважды в год: один раз завозят моторизованные бригады, которые засеивают поля, второй раз — завозят бригады, которые поля убирают. И все", — сообщил эксперт.

"А прибыль при этом выводится за рубеж. При этом агрохолдингам всегда выгодно продавать продукцию высокой добавленной стоимости, потому что они играют на больших объемах произведенной продукции. Им выгоднее засеять все рапсом, убрать урожай и на объеме заработать", — сказал он.

Собеседник подчеркнул, что фермер не может конкурировать с агрохолдингом — он должен будет выбрать нишу, например, выращивать сады. "А все то, что нам сейчас пытаются навязывать, рассказывая про "свободный рынок земли", не будет работать в нашей стране. Рынок везде работает по-разному: в Европе одна структура рынка, в США — другая", — добавил Загородний.

"В Америке ты можешь купить землю, и все, что находится под землей, считается твоей собственностью. В Европе же такого нет — там нужно отдельно получать лицензию на производство нефтепродуктов. В США работает все иначе потому, что там огромные массивы земли: дай бог, чтобы те 300 миллионов людей жили хотя бы на 2% земли, которая есть в США", — отметил гость.

"В Украине все-таки существуют ограничения по территории. Да и вопрос с государственной безопасностью для нас актуален. Представьте, что будет, если украинские приграничные районы полностью будут выкуплены инвесторами Российской Федерации? У нас уже на Западной Украине и так "приватизированы" некоторые сельские общины...", — заявил аналитик.

"Сейчас на российско-украинской границе от Черниговской до Луганской области часто нет даже линии демаркации на поле. А что будет, если эти приграничные земли будут выкуплены россиянами? Они смогут делать там все, что угодно: размещать военную технику, шпионское оборудование, завести частную армию. А Украина при этом ничего не сможет сделать. Нам нужно меньше слушать западных советников, потому что они действуют в своих интересах, и тамошние банкиры просто хотят быстро "срубить денег", — полагает эксперт.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса, таким образом парламент уже в девятый раз продлил мораторий на продажу сельхозземель. Позже документ подписал президент Петр Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
продажа Земля мораторий Тарас Загородний
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять