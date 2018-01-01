Эксперт объяснил, почему украинцы ностальгируют по СССР

Глузман подчеркнул, что подавляющее большинство украинцев — обычные люди, которые хотят жить комфортабельно.

Украинцы ностальгируют по СССР из-за разочарования в нынешней власти, полагает эксперт Reuters

Глава Ассоциации психиатров Украины, правозащитник, общественный деятель Семен Глузман считает, что граждане нашей страны ностальгируют по СССР из-за разочарования в нынешней власти.

Действующая власть "не дала нам даже надежды на нормальную комфортабельную жизнь, и вот в этом проблема", рассказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина".

"Многое из того, что возвращает некоторых из нас к ностальгии по СССР связано с разочарованием в нынешней власти", — отметил собеседник.

Правозащитник подчеркнул, что "не все люди настолько умеют продумывать свое положение, свои поступки, анализировать ситуацию". "Подавляющее большинство украинцев, как и англичан или немцев — это обычные люди, которые хотят жить нормально, комфортабельно", — добавил он.

Напомним, в ноябре 2017 года директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович говорил "Главреду", что украинцы очень активно преодолевают "совок" у себя в головах, что стало возможным благодаря Майдану, поскольку он был реакцией на попытку власти вернуть нас в советское прошлое.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram