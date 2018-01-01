ЕСПЧ потребовал от Украины снять мораторий на продажу земли

Запрет на продажу земель сельхозназначения нарушает Конвенцию о защите прав и свобод человека.

Европейский суд по правам человека. echr.coe.int

Европейский суд по правам человека потребовал от Украины отмену моратория на продажу земли.

То, что украинский мораторий на продажу земель сельхозназначения, который действует в Украине с 2002 года, нарушает статью 1 протокола №1 (к Конвенции о защите прав человека и основных свобод), постановил ЕСПЧ в своем пресс-релизе.

"Абсолютный запрет Украины на покупку и продажу сельскохозяйственных земель привел к нарушению прав человека, правительство должно принять более сбалансированный закон", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

Решение было вынесено по жалобам жительницы Ивано-Франковска Софии Зеленчук и жителя Тернополя Виктора Цицюры, которые унаследовали земельные участки и не могут продать ее из-за моратория. ЕСПЧ также указывает, что украинские власти ведут себя непоследовательно, декларируя желание разрешить продажу и покупку сельскохозяйственной земли после создания рыночной инфраструктуры, однако уже несколько раз продлевают мораторий.

Последнее продление моратория состоялось в декабре 2017 года, когда соответствующий документ подписал президент Петр Порошенко.

Зеленчук и Цицюре присудили выплатить по 3 тысячи евро. в качестве компенсации судебных расходов. Также суд постановил, что правительство должно принять законодательные меры для обеспечения надлежащего справедливого баланса для владельцев сельскохозяйственных земель.

При этом указывается, что украинское правительство не должно выполнять данное решение ЕСПЧ немедленно.

Напомним, Евросоюз и МВФ требуют от Украины снять мораторий на экспорт леса-кругляка. Кроме того, МВФ требует поднять тарифы на газ для населения.

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