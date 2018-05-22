В Украине населению готовят повышение тарифов на газ в два раза

22 мая 2018, 17:11

Владимир Гройсман может уйти в отставку, чтобы не нести ответственность за очередное повышение цен на "голубое топливо" для населения.

В Украине газ для населения в самое ближайшее время может вырасти в два раза. Это произойдет в том случае, если Верховная Рада примет закон об Антикоррупционном суде.

В таком случае для получения очередного транша МВФ правительству нужно будет повысить цену газа для населения в ближайшее время до 11 тысяч гривень за тысячу кубометров, а с октября - до 13-14 тысяч. 21 мая "Нафтогаз" объявил о повышении расценок для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов почти на 9%, следующими рост тарифов может коснуться населения.

В настоящий момент украинское правительство специальным постановлением регулирует цену "голубого топлива" для населения, однако срок его действия завершается уже 1 июня этого года, и, если Кабмин не решит, как пересчитывать тариф, стоимость газа может увеличиться в два раза.

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Сейчас цена газа для населения составляет 6900 гривень. Таким образом, потенциально тариф уже к осени может увеличиться двукратно. Известный украинский экономист Алексей Кучеренко отмечает, что количество субсидиантов в отопительный период в Украине достигало 60 процентов даже при старых ценах. "Каким тогда оно будет при цене 11 или 13 тысяч?! Или тогда уже будет – "какая разница"?!", - задается вопросом эксперт.

Эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук отметил, что по требованию МВФ правительство намерено ввести для украинцев новый двухступенчатый тариф на газ. В результате все, кто потребляет больше социальной нормы, будут платить за газ на порядок больше.

В свою очередь министр энергетики Игорь Насалик ранее отмечал, что в случае, если постановление, срок которого завершается 1 июня, не будет принято, то газ в Украине подорожает до уровня коммерческих цен. Сейчас она составляепт более 10000 гривен за тысячу кубометров.

В то же время СМИ сообщают, что премьер-министр Владимир Гройсман пока не готов к такому шагу. Как сообщает издание Украинские новости, чтобы не брать на себя ответственность за повышение цены глава Кабмина может подать в отставку, но до этого правительство собирается продлить действующую цена газа для населения еще на 3 месяца.

Соответствующий проект решения уже готов и прошел согласования в министерствах. Решение может быть принято на заседании Кабмина 30 мая. После отставки обязанности премьера будет выполнять первый вице-премьер Степан Кубив, который не имеет таких как Гройсман политических амбиций и вполне сможет принять на себя удар за повышение цен ради сохранения программы с МВФ.

Ранее сообщалось о том, что в МВФ нашли для украинских властей повод поднять населению цены на газ.

Напомним, в украинском Минфине пояснили, как решается вопрос о подорожании газа для украинцев

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Нафтогаз цена на газ Владимир Гройсман
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