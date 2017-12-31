Порошенко одобрил продление моратория на продажу сельхозземель

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины.

Документом на год продлевается срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения, говорится на сайте главы государства.

"Реализация закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения", — отмечается в сообщении. Документ вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, Верховная Рада 7 декабря приняла закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса, таким образом парламент уже в девятый раз продлила мораторий на продажу сельхозземель.