"Евробляхи" и марш Саакашвили. В центре Киева 2 тысячи полицейских и гвардейцев следят за порядком

В Киеве проходит акция ОО "Авто Евро Сила" за доступную регистрацию автомобилей на еврономерах.

Сегодня, 4 февраля, в центре Киева за порядком следят около 2 тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Как сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, в воскресенье в центральной части столицы, в соответствии с поданными в КГГА заявками запланировано несколько мероприятий, в которых примут участие киевляне и представители других регионов.

Как известно, в 12:00 должен начаться "Марш за импичмент" Михаила Саакашвили.

Также с 7:30 в Киеве проходит акция ОО "Авто Евро Сила" за доступную регистрацию автомобилей на еврономерах.

Между тем, ночью в центре Киева установили сцену для митинга "Авто Евро Силы", которая может помешать движению колонны митинга лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, сообщает "Страна".

Сцена появилась возле ЦУМа — прямо на пути движения колонны Михо. При этом вся проезжая часть будет перекрыта, а, значит, автобус митинга Саакашвили со звуком не проедет.

Вместе с тем, "Рух нових сил" Саакашвили на своей странице в Facebook заявил, что накануне вечером его представителям не позволили установить сцену на Майдане Независимости.

3 февраля Саакашвили заявил, что "Авто Евро Сила" по заказу Администрации президента планирует провести в центре Киева акцию, чтобы помешать проведению "Марша за импичмент".

Руководитель организации Олег Ярошевич категорически опроверг эти обвинения.