Горсовет Черкасс выпустил постановление по поводу отравления детей в школе №8

Все госпитализированные дети – разного возраста, из разных классов.

Учебный процсесс в Черкасской общеобразовательной школе №8 приостановлен до тех пор, пока не будет найдена причина массового отравления детей

Об этом заявил директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов.

"На данный момент госпитализированы 53 ребенка и два учителя. 11 человек в реанимации, однако динамика позитивная. Учебный процесс в школе №8 приостановлен, пока не будет установлена причина отравления детей. В других школах ничего подобного не зафиксировано, поэтому учеба там продолжается в обычном режиме", - цитирует Воронова "Гордон".

Чиновник отметил, что все госпитализированные дети – разного возраста, из разных классов.

"Я предполагаю, что пострадали дети с более слабым иммунитетом. Что касается учителей, то я не исключаю, что им стало плохо из-за переживаний. До этого они дали показания правоохранителям. Могу сказать, что это точно не пищевое отравление. Так как все случилось еще до первого урока – на линейке. Скорее всего, речь идет о воздушно-капельном отравлении. Но эта информация еще не подтверждена", – отметил Воронов.

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По его словам, некоторые пострадавшие дети даже не заходили в здание школы.

"Утром у нас было довольно пасмурно, поэтому нельзя сказать, что дети перегрелись на солнце. Некоторые пострадавшие дети пошли на линейку сразу из дома, даже не заходя в школу. Поэтому школа источником заражения тоже не была. Сейчас тут работает комиссия. Когда она предоставит какие-то результаты – непонятно. Я сам жду от нее информацию", – резюмировал Воронов.

По последней информации, госпитализированы 53 ребенка и двое педагогов. Одиннадцать из них были госпитализированы в отделения реанимации городской больницы. В город вылетели премьер-министр Владимир Гройсман и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Как сообщалось ранее, девятнадцати детям стало плохо на линейке в школе Новомосковска Днепропетровской области. Еще три десятка учеников впоследствии обратились в медпункт. Школьный врач сказал, что такое в ее практике впервые.

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