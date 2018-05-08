Массовое отравление школьников в Черкассах: предварительные причины и диагноз

В городе Черкассы в одной из школ на линейке внезапно стало плохо группе учащихся – они потеряли сознание.

Такое сообщение опубликовал портал "Громадське" со ссылкой на представителя Главка Нацполиции по Черкасской области Дмитрий Грищенко.

"Могу подтвердить такую информацию. Была в школе линейка. По последним данным - плохо стало 22 ученикам. Дети потеряли сознание. Другие детали полиция пока выясняет", - сообщил он.

По данным портала "Обо всем", происшествие произошло в СОШ №8. Родители начали массово забирать детей из домой, а учебный процесс приостановили вплоть до выяснения всех обстоятельств.

Глава Департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов заявил порталу "ИнфоМост", что один ребенок в результате инцидента оказался в реанимации. В то же время, по его данным, всего пострадали 17 детей.

Позднее появилась информация о том, что со школьной линейки были госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом около 50 детей, сообщили в пресс-службе информации Управления ГСЧС по Черкасской области.

"Экспресс анализом воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора, а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Впоследствии, были задействованы методики, позволяющие сделать исследования территории и помещений школы по опасных веществах более широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона", − заявили в ведомстве.

Как заявил порталу "Сегодня" помощник главы УГСЧС по Черскасчине Константин Проценко, массовое отравление могло произойти из-за испарений от канализационного коллектора, расположенного неподалеку от школы.

"После проливных дождей, которые прошли в Черкассах в воскресенье, 6 мая, в коллектор могли попасть какие-то химикаты. О том, что в районе вокруг школы, в близлежащих дворах ощущался зловонный запах, жители сообщали еще вчера. Но попадание химикатов в коллектор после ливней – это лишь одна из версий случившегося", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что массовое отравление учеников произошло на Хмельнитчине.