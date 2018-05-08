Второй случай за день: после Черкасс на линейке потеряли сознание десятки школьников в Днепре

Сначала утром 8 мая в Черкассах в одной из школ на линейке внезапно стало плохо группе учащихся, а теперь в Новомосковске на Днепропетровщине стало плохо 19 школьникам.

Дети из общеобразовательной школы №6 почувствовали головокружение на школьной линейке, приуроченной ко Дню памяти и примирения,

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, ребята почувствовали головокружение, у 18 из них врачи диагностировали вегетососудистый пароксизм, обошлось без госпитализации. А вот одного ребенка все же забрали в больницу: состояние после потери сознания у него началась невротическая реакция.

При этом отмечается, что дети не посещали школьную столовую утром.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и специалисты ГСЧС.

Ранее массовое отравление учеников произошло на Хмельнитчине.