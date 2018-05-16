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"Госизмена". Главреду РИА Новости Украина объявили о подозрении

Сегодня, 07:45

Руководителя ресурса отправили в Херсон, сообщил его адвокат.

Кирилл Вышинский
Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в госизмене, сообщили в СБУ Кирилл Вышинский/Facebook
Главному редактору "пропагандистского антиукраинского" информационного ресурса РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).

Возможный злоумышленник задержан, говорится на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

Руководителя ресурса отправили из Киева в Херсон для избрания судом меры пресечения, рассказал РИА Новости адвокат подозреваемого.

Агентство подчеркнуло, что в Херсоне находится офис прокуратуры Автономной Республики Крым, которая ведет дело Вышинского.

Напомним, 15 мая в Киеве сотрудники СБУ пришли с обыском в офис РИА Новости Украина. Позже пресс-секретарь Генпрокуратура Лариса Сарган сообщила, что, по информации следствия, ресурс на протяжении нескольких лет размещал искажающую действительность информацию о ситуации в Украине, а также поддерживал аннексию Крыма Россией.

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Теги:  
СБУ, Кирилл Вышинский, РИА Новости Украина, госизмена, суд
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