ГПУ отменила постановление ДСР о запрещении постройки Музея Майдана на Институтской

В ведомстве сочли постановление, выданное департаментом Горбатюка, незаконным.

Горбатюк не имеет права обжаловать отмену своего постановления ГПУ Скриншот

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что постановление Департамента специальных расследований о запрете возведения на улице Институтской музея "Революции достоинства" отменено.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 6 июля.

Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская накануне отменила постановление прокурора Департамента специальных расследований ГПУ от 27.06.2018. Вышеуказанным постановлением прокурора департамента Сергея Горбатюка государственным и коммунальным предприятиям, запрещалось общественным организациям совершать любые действия, направленные на изменение обстановки на улице Институтской (аллеи Героев Небесной Сотни) в г. Киеве на участке от Майдана Незалежности до перекрестка с улицей Банковой.

Также было предписание воздержаться от предоставления разрешений на изменение рельефа местности и строительство или снос любых зданий, малых архитектурных форм, других постоянных или временных конструкций; высадку деревьев, кустов и других зеленых насаждений; сруб и уничтожение деревьев, кустов и других зеленых насаждений; установление и демонтаж столбов, электрических опор и других сооружений; установление и демонтаж рекламных конструкций (ситилайтов).

В Генпрокуратуре сочли данное постановление полностью незаконным, и приняли решение о его отмене; особо отмечается, что постановление Стрижевской об отмене постановления прокурора департамента Горбатюка обжалованию не подлежит.

Вместе с этим в Генеральной прокуратуре заявили, что отмена постановления о запрете строительства не будет препятствовать проведению следственного эксперимента в уголовном производстве, досудебное расследование в котором продолжается еще с 2013 года, "но в пределах и способом, определенным законом".

Горбатюк в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию заявил, что сам узнал об этом из СМИ.

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Напомним, в среду, 4 июля, сотрудники Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины издали предписание, прямо запрещающее строительство музея Революции Достоинства и мемориала Небесной сотне на улице Институтская в Киеве.

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