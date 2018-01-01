Гройсман назвал пугающую версию отравления детей в школе Черкасс

По словам премьера, кто-то мог распылить в воздухе перед началом линейки отравляющее вещество.

Школьников в Черкассах посетили Супрун и Гройсман. facebook.com / Анатолій Бондаренко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что возможной причиной массового отравления детей

"Первая версия - произошло распыление локально какого-то вещества. Правоохранители работают. Никаких случаев в других заведениях в Черкассах нет. Сейчас ни на месте, ни в воздухе, ни в воде никаких вредных веществ не обнаружили. Поэтому мы склоняемся к тому, что это распылено в момент проведения мероприятия... Все остальное будут делать лучшие лаборатории Киева. Если будет установлено вещество, об этом будет сообщено", - заявил Гройсман.

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Он также отметил, что получившие отравление дети идут на поправку и все нормализуется.

Как сообщалось ранее, девятнадцати детям стало плохо на линейке в школе НовомосковскаДнепропетровской области. Еще три десятка учеников впоследствии обратились в медпункт. Школьный врач сказал, что такое в ее практике впервые.

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