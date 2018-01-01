Гройсман поручил наказать зама Супрун за высказывания о смерти онкобольных

Глава правительства хочет удостовериться в правдивости информации, распространенной в СМИ.

Гройсман намерен разобраться в ситуации с Линчевским Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть дисциплинарное производство в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского в связи с высказываниями чиновника о больных раком украинцах , для которых бесполезно выделять финансы, поскольку они все равно умрут.

"Зная премьера, уверен: если скандальные слова заместителя министра о смертельно больных людей действительно имели место - ему точно будет не до шуток", - сообщил в Facebook пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.

Отмечается, что Гройсман намерен в рамках дисциплинарного производства выяснить достоверность информации, которую растиражировали все СМИ страны, после чего разбирательство может иметь более серьезные последствия.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что текст выступления заместителя министра Александра Линчевского, в котором он заявил о безуспешности растрат на неизлечимо больных онкологией, был вырван из контекста.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram