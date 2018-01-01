Холодницкого лишили американской визы - СМИ

Виза США была выдана главе САП на пять лет.

Назар Холодницкий facebook.com

Главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому аннулировали американскую визу.

Об этом сообщили "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агенства, американская виза была выдана Холодницкому на пять лет.

Также агентству стало известно, что Холодницкий якобы должен был недавно лететь на мероприятие в США, где принимал участие и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, но из-за отмены визы визит не состоялся.

Ранее СМИ узнали, что заместители генпрокурора Юрия Луценко Евгений Енин и Анжела Стрижевская тайно встречались с бывшим министром энергетики Эдуардом Ставицким в Израиле.

Журналисты предположили, что прокуроры пытались заключить сделку с экс-министром, поэтому его дело передали в суд только этой весной, хотя оно было готово еще полтора года назад. Сама встреча состоялась еще 13 ноября 2016 года в одном из отелей Тель-Авива и длилась около часа.

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