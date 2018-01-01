"История отдает ерундой". Американский эксперт рассказал о родах жены Омеляна в США

Родить в США бесплатно можно либо доказав, что ты находишься за чертой бедности, либо просто попав в госпиталь безотлагательно.

Получила продолжение история с родами в США жены Владимира Омеляна Reuters

Дизайнер Светлана Бевза родила политику-миллионеру ребенка, который автоматически будет иметь американское гражданство, говорится в сюжете ТСН.

"Все вопросы, которые касаются условий пребывания, я выложил в Фейсбук", — комментирует чиновник на вопрос журналистов о том, как его жене удалось бесплатно родить в США.

В соцсетях на личные темы за последние пять дней Омелян писал дважды. Впервые 20 апреля из Нью-Йорка о рождении дочери — в комментариях к нему кто-то приветствовал министра, а кто-то возмущался. "Уже второй ребенок — гражданин США. Кажется, теперь я знаю о перспективах этой страны все", — отметил один из пользователей. В ответ на упреки Омелян написал новый пост, в котором пояснил, что в феврале его жена улетела в Нью-Йорк на недели моды, но неожиданно у нее возникли проблемы со здоровьем, врач запретил лететь домой, а роды в Америке его семье не стоили ни копейки.

"Мы не оплачивали. Нам поликлиника сказала, что у нас есть возможность это сделать за счет бесплатной страховки", — подтвердил он еще раз журналистам.

Американский эксперт в вопросах миграции Стивен Камарота искренне удивлен невероятной удаче семьи украинского министра, ведь родить в США бесплатно можно либо доказав, что ты находишься за чертой бедности, либо просто попав в госпиталь безотлагательно. "Кажется, они просто пришли в госпиталь без страховки, поэтому госпиталь учитывая внутреннюю политику подписал эту женщину на программу Медикейд. Потому что она вот-вот родит ребенка, а рожает она — американского гражданина. Как по мне, эта история отдает ерундой", — признался он.

Право на покрытие неотложной медицинской помощи турист или гость страны может иметь, только если предоставит подтверждение лица, дохода и места проживания в штате — так указано на официальном сайте мэрии Нью-Йорка. В Киеве живет маленькая Агафья, которая родилась в Майями, и ради этого четыре года назад ее родители летели через полмира.

"Мир для нее открыт больше, чем для нас", — считают родители. Мама Агафьи Наталья воспользовалась услугами посредников, выехала из Украины за два месяца до родов по туристической визе, официально заключила соглашение с американской клиникой, а еще два месяца после родов ушло на оформление документов на ребенка. "Вышло 40 тысяч долларов с проживанием, родами", — говорит она.

Роды в Соединенных Штатах — отдельное бизнес-направление в туристической компании Ольги, и спрос на него немалый. Беременных клиенток отправляют рожать в Майями, потому что в других городах дороже. "Пакет доктор плюс клиника в Майями обойдется где-то 7,5-9 тысяч. В Нью-Йорке эта цифра будет где-то 15-25". — объясняет специалист. Роды по страховке компания Ольги не организовывает, потому что получить легально ее почти невозможно, а манипуляции с документами могут иметь серьезные последствия — депортация и пожизненный запрет на въезд.

В своей реакции на скандал Омелян через Facebook отметил, что в ближайшее время они с женой зарегистрируют дочку Анну в украинском посольстве. Чиновник пообещал еще раз проверить, действительно ли его жена имела право на бесплатные роды и не должен ли он денег госпиталю.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян у себя в Facebook разместил объяснение, как же так вышло, что его супруга рожала в США, а не в родной Украине.

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