"Из-за хороших дорог итак бешено гоняют": в "Укравтодоре" против отмены желтого сигнала светофора

Новак настаивает, что лучше ограничить скорость в населенных пунктах до 50 км/ч.

В "Укравтодоре" выступили против отмены желтого сигнала светофора. Фото из открытых источников

Глава Госагентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак не поддерживает идею Кабмина отменить желтый сигнал светофора на дорогах

"Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это повышает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновения с пешеходами на дороге", – рассказал Новак во время украинского инфраструктурного форума-2018 в Киеве в четверг, пишет Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в Одесской области уже на следующий день после завершения ремонта одной из дорог было ДТП, в котором погибли люди: "В эти дни мы завершили ямочный ремонт на Одесской трассе, дорога более-менее в хорошем состоянии и водители гоняют с бешеной скоростью, и уже было серьезное ДТП. Так не может быть".

Как сообщалось, в Украине с 1 января вступило в силу постановление Кабмина об ограничении максимальной скорости движения в городах до 50 км/час, однако еще не начала действовать новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса.

Местное издание узнало, что в городе маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород, в это время по ул. Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала легковушка Mazda и протаранила микроавтобус. Потом бус "отбросило на полосу встречного движения под колеса автобуса "АрселорМиттала".

В маршрутке находилось много пассажиров, "от удара восемь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице". Позднее количество жертв возросло.