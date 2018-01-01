"Из зоны - на память". На Киевщине мужчина украл 100 килограмм радиоактивного металла

Для перевозки краденого житель населенного пункта Старые Соколы приспособил собственный велосипед.
Соответствующее сообщение в пятницу, 16 февраля, опубликовали представители пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
Согласно обнародованным данным, пограничники совместно с полицейскими обнаружили мужчину, когда он пытался вывезти металлолом из зоны отчуждения на своем велосипеде.
"Правонарушителем оказался 51-летний гражданин Украины, житель населенного пункта Старые Соколы Киевской области. Радиоактивно загрязненный металлолом весом почти центнер мужчина намеревался сдать в пункт приема цветных металлов", - сообщили представители пресс-службы ГПСУ.
При этом нарушитель не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Он был задержан неподалеку от заградительного забора зоны отселения.
В отношении мужчины был составлен административный протокол.
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