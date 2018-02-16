"Из зоны - на память". На Киевщине мужчина украл 100 килограмм радиоактивного металла

Житель Киевщины хотел сдать в пункт приема металлолома почти 100 килограммов зараженного радиации металла, собранного в Чернобыльской зоне.

Соответствующее сообщение в пятницу, 16 февраля, опубликовали представители пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Согласно обнародованным данным, пограничники совместно с полицейскими обнаружили мужчину, когда он пытался вывезти металлолом из зоны отчуждения на своем велосипеде.

"Правонарушителем оказался 51-летний гражданин Украины, житель населенного пункта Старые Соколы Киевской области. Радиоактивно загрязненный металлолом весом почти центнер мужчина намеревался сдать в пункт приема цветных металлов", - сообщили представители пресс-службы ГПСУ.

При этом нарушитель не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Он был задержан неподалеку от заградительного забора зоны отселения.

В отношении мужчины был составлен административный протокол.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сети появились "инфракрасные" снимки природы Чернобыля.