Избиения и антисанитария. В Харькове проповедники силой удерживали сотни людей

В псевдореабилитационных центрах принудительно удерживали нарко- и алкозависимых граждан.

Сотрудники правоохранительных органов в Харькове прекратили деятельность сети псевдореабилитационных центров, в которых находились сотни людей.

В центрах проповедники одной из протестантских религиозных организаций харизматического направления принудительно удерживали нарко- и алкозависимых граждан, рассказали в пресс-службе СБУ.

"Во время спецоперации правоохранители прекратили незаконную деятельность пяти псевдореабилитационных центров, в которых содержалось почти 230 людей с разного рода зависимостью. Дельцы обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь. Проверка зафиксировала, что центры не имели штата врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения. После получения предоплаты за "лечение" организаторы размещали пациентов в арендованных больших частных домах, где принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации", — рассказали силовики.

В СБУ рассказали, что в реальности псевдореабилитационные центры вообще не предоставляли медикаментозного лечения. Их "помощь" тяжелобольным пациентам с гепатитом, туберкулезом, ВИЧ заключалась в постоянных молитвах и совершении сомнительных религиозных обрядов.

"В комнатах площадью 9-10 м2 в антисанитарных условиях содержались по восемь больных, окна помещений были оборудованы решетками. Во время пребывания в центрах у пациентов отбирали мобильные устройства, единичные звонки родственникам разрешались исключительно в присутствии инструкторов центра, а выход за пределы дома был строго воспрещен. За малейшие провинности или попытку побега больных избивали и удерживали в подвале", — добавили правоохранители.

Как отмечается, организаторы незаконного бизнеса определяли стоимость "лечения" в зависимости от платежеспособности родственников: от 3 до 8 тысяч гривен в месяц, хотя на самом деле на содержание больных тратились минимальные суммы.

Сейчас продолжается досудебное расследование по статьям о незаконном лишении свободы и пытки, проводятся неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье из "рабства" сектантов освободили 100 человек.