"Конструктивной беседы не получилось". В Полтаве жестоко избили журналиста

< > < >

1 / 2 В Полтаве избили журналиста Ярослава Журавля (Facebook.com/elena.kuzina.543)

Происшествие случилось в офисе одной из партий.

В Полтаве в офисе одной из партий избили местного журналиста Ярослава Журавля.

По данным журналистки Елены Кузиной, происшествие случилось в офисе одной из партий, куда Журавель пришел узнать почему последнему со стороны политсилы угрожали в комментариях соцсетей.

"Конструктивной беседы не получилось — на Ярослава напали двое, сломали челюсть. Сейчас он в больнице", — отметила Кузина в Facebook.

Полиция Полтавы по факту нанесения телесных повреждений журналисту открыла уголовное производство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Полицией все фигуранты конфликта установлены. Продолжается досудебное расследование", — сообщил в Facebook представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в ресторане Киева избили сына нардепа Шуфрича.

Читайте наши новости в Facebook