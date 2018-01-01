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"Кризис идей на Банковой принимает уже болезненную форму". Соцсети - о заявлении Порошенко по автокефалии

Сегодня, 17:18

Украинцы разделились по поводу обещания президента о близком создании поместной украинской церкви.

Порошенко
УНИАН
Украина попросила Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с председателями парламентских фракций.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. "Главред" собрал в соцсетях реакцию на неожиданное заявление.

"Петр Алексеевич, вы, как Гарант Конституции Украины, Конституцию читали?! Я вот учил, читал, писал, но запамятовал, где там сказано, что для всех чиновников полномочия определены Конституцией, но на Петра Порошенко Конституция не распространяется?", - пишет Кирилл Куликов.

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Журналист Александр Нойнец объяснил, почему не будет спешить распространять заявление Порошенко об автокефалии:

"Подожду распространять заявление Порошенко про создание поместной церкви. Оно скучное. Дождусь реакции Чаплина, Кирилла, Паши-мерседеса. Отам будет дело. Но поместная или повсеместная, а только мало погоны сменить. Важно, но недостаточно. Дило буде, когда церкви начнут налогооблагать наравне со всеми"

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Юрист Елена Лукаш считает, что просьба президента Украины является только поводом для углубления раздора в обществе с целью остаться у власти:

"Автокефалия - только повод. Повод разжечь еще один внутренний конфликт и, разделив народ, остаться властвовать. Вся эта история только про власть и ресурсы. Ничего святого у этих чертей нет. И к полномочиям президента эти движения не имеют никакого отношения"

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Журналист Виктор Трегубов отметил, что ситуация с созданием Поместной церкви странная: 

"...если не случится чуда и Московский патриархат не переобуется в полете, значительной частью епископата и клира пойдя на союз с УПЦ КП, предложенная схема означает каноническую легализацию Киевского патриархата Вселенским (и попутный конфликт Вселенского патриархата с РПЦ, причем жуткий). Но если бы это было так просто - это было бы сделано еще при Ющенко. Короче, пока мне не скажут, как именно удалось переубедить Вселенский патриархат, какие условия изменились, что изменилось его конечное решение - я буду настроен скептически. При всем моем одобрении всего процесса. Просто в том, что я вижу сейчас, мне говорят, что из привычного два плюс два внезапно получилось семь. Извините, объясните сначала, откуда вы лишние три взяли"

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адо организовывать движение, которое будет требовать назначить Порошенко Патриархом. Ну и вообще совместить должности Патриарха и Президента совместить, чтобы было как у англикан, но еще смешнее (т.к. президент, в отличие от короля - выборная должность). Возражения самого Порошенко, церковников, верующих игнорировать. Обвинять всех в предательстве Родины и отходе от истинных Христианских ценностей. Объявить фабрику Рошен святым местом и разбить на её территории палаточную церковь. Созывать всех на крестовый поход за освобождение Липецкой Фабрики. Если Порошенко продолжит сопротивляться - объявить его самозванцем, требовать явить народу настоящего Порошенко", - иронизирует Александр Володарский.

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Корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк считает, что в Украине автокефальной церкви давно пора быть:

"Это вопрос не веры в Бога. Есть Русская, Чешская, Болгарская, Румынская и другие церкви.  Вопрос почему у Украины - независимой страны этого нет. Это же абсурд!!! И всё при том, что московские попы благославляют орков на убийство граждан Украины и захват украинских территорий. Это же церковь оккупантов. Надев рясы на погоны пытаются вернуть Украину в российское стойло. В этом стойле будет тихо как сейчас на оккупированном Донбассе и Крыму" 

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Журналист Дмитрий Литвин считает, что кризис идей на Банковой принимает уже какую-то дикую и болезненную форму:

"Ну да, президенту не на чем политически играть с тех пор, как получили безвиз, – у него нет ни одной позитивной темы, которую оценили бы избиратели. Бороться с коррупцией не хочет, потому что это бороться с собой и с дружбанами. Бороться с бедностью тоже не хочет, потому что для этого надо бороться с той же коррупцией и ещё, например, выкидывать себя и дружбанов с госпредприятий и из серых схем. Повышать пенсии и зарплаты? Эту тему уже застолбил за собой Гройсман. Вступать в НАТО? Не берут, да и как-то не свежо уже – большинство избирателей просто так не клюнет. Вступать в ЕС? Ну, опять упираемся в коррупцию и в бедность. Закончить войну? К сожалению, это зависит только от Путина, и Порошенко ничего не может для этого сделать, хотя наверняка и хотел бы. Ну и, похоже, что в ходе политтехнологических метаний на Банковой пришли к церковной теме. Решили объединять православных. Ну-ну. Ситуация за шаг до политического банкротства".

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Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что Порошенко повторяет шаги третьего президента Украины Виктора Ющенко:

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Напомним, патриарх Филарет хочет видеть УПЦ КП независимой. Предстоятель украинской церкви убежден, что не должно быть повиновения никакому государству.

В то же время в последнее время УАПЦ пользуется большим вниманием Константинополя. В последнее время УАПЦ, несмотря на свою малочисленность, пользуется большим вниманием Константинополя и даже может стать главной движущей силой в деле объединения украинского православия.
Теги:  
Петр Порошенко, автокефалия, УПЦ КП, УПЦ МП, Патриарх Варфоломей, соцсети
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