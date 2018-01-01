"Кризис идей на Банковой принимает уже болезненную форму". Соцсети - о заявлении Порошенко по автокефалии

Украинцы разделились по поводу обещания президента о близком создании поместной украинской церкви.

УНИАН

Украина попросила Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской Церкви . Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с председателями парламентских фракций.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. "Главред" собрал в соцсетях реакцию на неожиданное заявление.

"Петр Алексеевич, вы, как Гарант Конституции Украины, Конституцию читали?! Я вот учил, читал, писал, но запамятовал, где там сказано, что для всех чиновников полномочия определены Конституцией, но на Петра Порошенко Конституция не распространяется?", - пишет Кирилл Куликов.

Журналист Александр Нойнец объяснил, почему не будет спешить распространять заявление Порошенко об автокефалии:

"Подожду распространять заявление Порошенко про создание поместной церкви. Оно скучное. Дождусь реакции Чаплина, Кирилла, Паши-мерседеса. Отам будет дело. Но поместная или повсеместная, а только мало погоны сменить. Важно, но недостаточно. Дило буде, когда церкви начнут налогооблагать наравне со всеми"

Юрист Елена Лукаш считает, что просьба президента Украины является только поводом для углубления раздора в обществе с целью остаться у власти:

"Автокефалия - только повод. Повод разжечь еще один внутренний конфликт и, разделив народ, остаться властвовать. Вся эта история только про власть и ресурсы. Ничего святого у этих чертей нет. И к полномочиям президента эти движения не имеют никакого отношения"

Журналист Виктор Трегубов отметил, что ситуация с созданием Поместной церкви странная: "...если не случится чуда и Московский патриархат не переобуется в полете, значительной частью епископата и клира пойдя на союз с УПЦ КП, предложенная схема означает каноническую легализацию Киевского патриархата Вселенским (и попутный конфликт Вселенского патриархата с РПЦ, причем жуткий). Но если бы это было так просто - это было бы сделано еще при Ющенко. Короче, пока мне не скажут, как именно удалось переубедить Вселенский патриархат, какие условия изменились, что изменилось его конечное решение - я буду настроен скептически. При всем моем одобрении всего процесса. Просто в том, что я вижу сейчас, мне говорят, что из привычного два плюс два внезапно получилось семь. Извините, объясните сначала, откуда вы лишние три взяли"

"Надо организовывать движение, которое будет требовать назначить Порошенко Патриархом. Ну и вообще совместить должности Патриарха и Президента совместить, чтобы было как у англикан, но еще смешнее (т.к. президент, в отличие от короля - выборная должность). Возражения самого Порошенко, церковников, верующих игнорировать. Обвинять всех в предательстве Родины и отходе от истинных Христианских ценностей. Объявить фабрику Рошен святым местом и разбить на её территории палаточную церковь. Созывать всех на крестовый поход за освобождение Липецкой Фабрики. Если Порошенко продолжит сопротивляться - объявить его самозванцем, требовать явить народу настоящего Порошенко", - иронизирует Александр Володарский.

Корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк считает, что в Украине автокефальной церкви давно пора быть:

"Это вопрос не веры в Бога. Есть Русская, Чешская, Болгарская, Румынская и другие церкви. Вопрос почему у Украины - независимой страны этого нет. Это же абсурд!!! И всё при том, что московские попы благославляют орков на убийство граждан Украины и захват украинских территорий. Это же церковь оккупантов. Надев рясы на погоны пытаются вернуть Украину в российское стойло. В этом стойле будет тихо как сейчас на оккупированном Донбассе и Крыму"

Журналист Дмитрий Литвин считает, что кризис идей на Банковой принимает уже какую-то дикую и болезненную форму:

"Ну да, президенту не на чем политически играть с тех пор, как получили безвиз, – у него нет ни одной позитивной темы, которую оценили бы избиратели. Бороться с коррупцией не хочет, потому что это бороться с собой и с дружбанами. Бороться с бедностью тоже не хочет, потому что для этого надо бороться с той же коррупцией и ещё, например, выкидывать себя и дружбанов с госпредприятий и из серых схем. Повышать пенсии и зарплаты? Эту тему уже застолбил за собой Гройсман. Вступать в НАТО? Не берут, да и как-то не свежо уже – большинство избирателей просто так не клюнет. Вступать в ЕС? Ну, опять упираемся в коррупцию и в бедность. Закончить войну? К сожалению, это зависит только от Путина, и Порошенко ничего не может для этого сделать, хотя наверняка и хотел бы. Ну и, похоже, что в ходе политтехнологических метаний на Банковой пришли к церковной теме. Решили объединять православных. Ну-ну. Ситуация за шаг до политического банкротства".

Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что Порошенко повторяет шаги третьего президента Украины Виктора Ющенко:

Напомним, патриарх Филарет хочет видеть УПЦ КП независимой. Предстоятель украинской церкви убежден, что не должно быть повиновения никакому государству.

В то же время в последнее время УАПЦ пользуется большим вниманием Константинополя. В последнее время УАПЦ, несмотря на свою малочисленность, пользуется большим вниманием Константинополя и даже может стать главной движущей силой в деле объединения украинского православия.