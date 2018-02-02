"Не будем подчиняться Константинополю". Патриарх Филарет хочет видеть УПЦ КП независимой

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что в независимой Украине аналогичный статус должна иметь и церковь.

Патриарх Филарет не желает видеть УПЦ КП частью Константинопольского патриархата. Об этом он сказал в интервью DW.

Журналист спросила патриарха, не желает ли он видеть украинскую церковь под эгидой Константинополя. Филарет ответил, что он категорически против такой перспективы.

"Какая разница - подчиняться Москве или подчиняться Константинополю? Украина - независимое государство", - сказал Филарет.

Как ранее сообщалось, патриарх Филарет заявил о готовности встретиться с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом (Гундяевым), однако от автокефалии отказываться он не намерен.