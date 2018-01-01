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"Крым как чемодан без ручки". Эксперт оценил, во сколько "влетает" России аннексированный полуостров

Сегодня, 06:02

По мнению специалиста, ситуация вокруг Крыма сложилась вполне однозначная.

Крым карта
Карта в аннексированном Крыму Reuters
Глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews во время чата для "Главреда" Андрей Клименко прокомментировал проблему дороговизны аннексированного Крыма для российского госбюджета.

"На сегодняшний день Крым обходится российскому бюджету в несколько миллиардов долларов в год. Внутренний голос старого экономиста подсказывает мне, что их потери по Крыму исчисляются в целом (с учетом санкций и других составляющих этого процесса) около 1% ВВП", − сказал он.

Кроме того, Клименко дал рекомендации по поводу решения "крымской" проблемы.

"Нужно продолжать делать Крым все более и более дорогим "чемоданом без ручки" для России. Альтернатива — это война. Поэтому единственный вменяемый путь — это держать санкции и усиливать санкции против России, не допускать их отмены, создавать все большие потери для России в связи с оккупацией и аннексией Крыма", − считает он.

Напомним, ранее эксперт разъяснил последние заявления Путина по поводу Украины.

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Теги:  
Андрей Клименко, Крым, эксперт, Россия, Украина, бюджет, дороговизна
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