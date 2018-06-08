"Все равно Украина будет с РФ или в РФ". Эксперт расшифровал слова Путина

Глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам Крыма, главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко считает, что заявление Владимира Путина о последствиях для Украины в случае военного наступления на оккупированные территории Донбасса является новым месседжем российского президента.

Во время чата в "Главреде" Клименко подчеркнул, что Захар Прилепин во время "прямой линии" неспроста задал Путину вопрос об Украине.

"Мы понимаем, что господин Прилепин и господин Путин разыграли многоходовочку. Прилепин задал вопрос о том, что будет, поскольку у них там есть ощущение, что украинская армия воспользуется Чемпионатом мира по футболу и начнет активные наступательные действия. А Путин отметил, что, если это случится, это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности. Это — новое", - отметил он.

По словам Клименко, Путин не скрывает, что видит Украину в составе России или сателлитом своей страны, и полностью исключает вариант ее полной независимости.

"Путин опять настаивал, что у украинцев и россиян общее прошлое, говорил, что он уверен в том, что, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня — общее будущее. В данном случае эта фраза "переводится", что Украина рано или поздно будет либо сателлитом РФ, либо войдет в РФ", - подытожил спикер.

Напомним, во время чата в "Главреде" Клименко подчеркнул, что новый Крымский мост позволит России улучшить военную логистику на аннексированном полуострове и нарастить вооружение.