На Львовщине "челноки" перекрывали движение на границе с Польшей, опубликованы фото и видео

Протестующие недовольны новыми таможенными правилами на ввоз товаров в Украину, которые начали действовать с 1 января.

В среду, 10 января, во Львовской области протестующие перекрывали движение транспорта в пунктах пропуска на границе с Польшей.

Перед пунктами пропуска "Шегини — Медика", "Рава-Русская — Гребенное", а также в селе Росновка, что на расстоянии около 10 км перед пунктом пропуска "Краковец — Корчева" проходили акции протеста из-за недовольства изменениями в налогообложении таможенными платежами товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, а также другими изменениями в законодательстве, которые вступили в силу 1 января 2018 года, сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС во Львовской области.

По информации Львовской таможни, движение транспортных средств в данных пунктах пропуска было замедлено, периодически осуществлся их пропуск в обоих направлениях.

В патрульной полиции Львовщины уточнили, что участие в акции протеста в селе Росновка, недалеко от пункта пропуска "Краковец", принимали 40 человек.

В целом, на территории Львовской области действует шесть автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей.

По сообщению депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича в Facebook, в 14:00 акция у пункта пропуска "Шегини" завершилась, в 14:30 аналогичная акция завершилась к пункта пропуска "Краковец", а в 15:00 такая же акция завершилась у пункта пропуска "Рава-Русская", протестующие разошлись.

Отметим, что протестующие недовольны новыми таможенными правилами на ввоз товаров в Украину, которые начали действовать с 1 января.

С 1 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о налоговых ограничениях на частый ввоз товаров из-за рубежа. Теперь правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах до 1 тысячи евро) и с весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 72 часа. При более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.