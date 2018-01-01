На шахте в Днепропетровской области произошел смертельный инцидент: стали известны подробности

Медики не смогли помочь мужчине, засвидетельствовав его гибель.

На Днепропетровщине произошло ЧП на шахте Facebook.com

На шахте имени Героев космоса в селе Вербки Павлоградского района Днепропетровской области смертельно травмирован горняк.

По предварительным данным, инцидент произошел во время транспортировки демонтированной секции горно-шахтного оборудования с помощью лебедки, сообщает Радио "Свобода".

Часть цепи оторвалась и ударила электрослесаря, который управлял лебедкой, в грудь. Травма, к сожалению, оказалась смертельной. Медики не смогли помочь мужчине, засвидетельствовав его гибель.

Погибшим оказался сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования. О причинах обрыва цепи на данный момент не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва на шахте в "ДНР" погибли двое горняков.