В результате взрыва на шахте в "ДНР" есть погибшие — соцсети

В субботу, 20 января, в городе Ждановка (входит в Горловско-Енакиевскую агломерацию неподконтрольной части Донецкой области) произошел выброс метана на шахте "Ждановская".

В результате погибли двое горняков, сообщают местные жители в социальных сетях.

Официальные СМИ ОРДО пока молчат, равно как сайты тамошних "ведомств". В то же время жители же Ждановки, Енакиево и Горловки в соцсетях активно обсуждают происшествие.

По их данным, взрыв произошел на 3-м участке. Якобы погибло 2 горнорабочих. Предположительная причина трагедии — выброс метана, сообщает donbass.ua.

Напомним, ранее сообщалось об обвале шахты в оккупированной Макеевке.