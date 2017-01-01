"Накрылись Рашкой". Волонтер прокомментировал отключение мобильной связи в "ЛНР и "ДНР"

Кроме того, волонтер опубликовал сообщение-реакцию на данное событие, присланное ему жителями оккупированных территорий.

Ветеран АТО, волонтер и глава благотворительного фонда "Мир и Ко", Мирослав Гай прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал отключение украинских мобильных операторов на территориях, контролируемых террористами "ЛНР" и "ДНР".

"Когда мне весь год твердили разные эксперты, что у них есть инфа 100%, что Донбас отдадут в 18-м году - я толерантно смотрел в пол. Сейчас, когда оккупированные территории лишили мобильной связи кроме "фсбшных" Феникса и Лугафона, можно смело говорить − РФ отсекает эти регионы. Мало того − отключение украинских операторов является косвенным индикатором расширения военной агрессии", − написал он.

Позднее Гай опубликовал сообщение, присланное ему жителями оккупированных территорий.

"Население матерится по этому поводу. С их "Пфеникса" куда позвонишь? За какую границу? Многие принципиально его не покупают. Доходит до абсурда. Мы друг друга не можем прийти на чашку кофе, потому как живем в разных подъездах, а входные двери запираются на ключ (но без домофона). Здесь таких много, железные двери с замком, но без домофона − делали сами, так дешевле. Раньше мы друг другу звонили: "Аня, открывай, я стою у подъезда". И вот теперь позвонить нельзя − на верхние этажи разве докричишься? Так что посиделки за кофе с соседками Рашкой (читай -пизд@й) накрылись. Каменный век возвращается. Собирайтесь с силами, получите нужные оружие и обучение и идите в наступление - нас освобождать!", − говорится в тексте.

Напомним, ранее волонтер жестко высказался о ситуации с отпеванием ребенка в Запорожье.