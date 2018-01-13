Кольцо тотального контроля над крепостными в "ДНР" сужается

Боевики и их кураторы из Кремля продолжают политику отчуждения захваченных территорий от Украины.
На территории, подконтрольной "ДНР", боевики наконец-то все же отключили МТС. К этому шло давно, слухи, что скоро отключат, ходили еще с лета, и вот теперь это случилось.
Главари "ДНР", разумеется, обвиняют во всем украинскую сторону и украинского оператора, но инициатива по изгнанию МТСа из Донецка принадлежит именно им - это только что в своем посте подтвердил и полевой командир Ходаковский.
Когда боевики отжали наши заводы в ОРДЛО, у нас нашлись люди, которые тут же стали обвинять во всем "блокадников". Мол, мирные ополченцы не собирались ничего отжимать, а всякие украинские негодяи из добробатов просто вынудили их конфисковать наши предприятия. Ну а теперь тогда кто виноват, что людям отрубили связь? Опять "фашисты" вынудили Захарченко "пойти на отчаянный шаг"?
На самом деле боевики и их кураторы из РФ просто продолжают политику отчуждения захваченных территорий от Украины, которую проводили последние 3,5 года, не взирая на отсутствие или наличие блокады с украинской стороны. Рано или поздно должно было произойти и отключение мобильной связи.
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Теперь бесправное население вынудят пользоваться паленым "Фениксом", с которого можно позвонить только на другой такой же паленый луганский оператор "Лугаком". Зачем терять такую кормушку и отдавать деньги какому-то МТСу, если можно самим зарабатывать на своих крепостных? Все равно никто ничего не сможет сделать.
Кстати, сейчас из-за отключения МТС "Феникс" не выдерживает нагрузки и работает с большими перебоями, сайт его лежит и не открывается, стартовых пакетов не хватает. Словом, люди остались без нормальной мобильной связи. С внешним миром теперь можно связаться только через интернет.
Кстати купить "Феникс" можно только по паспорту. Так что кольцо тотального контроля вокруг жителей ОРДЛО продолжает сужаться. Ну ничего, зато республика народная.