"Не будет потрачено ни гривны". Жданов сделал заявление о выступлении спортсменов в РФ

Чиновник подчеркнул, что государство не может запретить поездки в Россию, но и финансировать их не намерено.

Игорь Жданов прокомментировал поездки украинских спортсменов в Россию Фото: Facebook/Игорь Жданов

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов решил подытожить дискуссию в украинском обществе в связи с поездками спортсменов на соревнования в Россию.

"Еще раз подчеркиваю: министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет. <…> Именно в таком виде сегодня действует приказ министерства и будет действовать в дальнейшем, чтобы никто не сомневался", - написал он в Facebook.

По словам министра, все спортсмены и болельщики, которые будут принимать участие в спортивных мероприятиях на территории оккупированного Крыма, будут остановлены сотрудниками Госпогранслужбы.

Напомним, причиной реакции Жданова стали слова главы МОК Томаса Баха. Он заявил, что запрет Украины на участие спортсменов в мероприятиях на территории России, введенный в марте, больше не действует. По словам Баха, для этого МОК пришлось взаимодействовать с властями Украины "на различных уровнях, вплоть до президента".

Как ранее сообщалось, Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу-2018. Особенно, по словам чиновника, воздержаться от поездок в РФ стоит участникам Антитеррористической операции на Донбассе.

Читайте наши новости в Facebook