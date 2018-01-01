"Невоспитанные г*внюки". В Чигирине разгорелся скандал из-за школьной экскурсии из Кропивницкого

Ученики затеяли беготню по могилам, скакали по ним, испытывали свою силу на крестах.

В Чигирине разгорелся скандал из-за школьной экскурсии скриншот, ТСН

Черкасской области разгорелся скандал после того, как сотрудники Чигиринского заповедника обвинили в вопиющем поведении детей, приехавших со школьной экскурсией из Кропивницкого.

"Ученики затеяли беготню по этим могилам, скакали по ним, испытывали свою силу на крестах. При этом родители и учителя не сделали им ни одного замечания", - рассказала сотрудница Чигиринского заповедника Оксана Минская сообщила она, проиллюстрировав сообщение в Сети фото детей возле автобуса.

После чего в адрес малолетних туристов посыпались проклятия: "Быдло, невоспитанные г*внюки. Вашим детям намордники надо одевать!".

В то же время родители сфотографированных детей возмущены и пошли в полицию с заявлением о клевете и распространении фотографий школьников без разрешения. Они также утверждают, что ничего из описанного в посте с ними не было.

При этом в заповеднике настаивают, что школьников не оклеветали, а комментарии они заслужили своим поведением, сообщает ТСН.

Возникший скандал вышел на межобластной уровень – возмущенные педагоги Кропивницкого потребовали объяснений от чиновников соседней области.

Напомним, ранее в Кривом Роге поскандалили из-за георгиевской ленты.

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