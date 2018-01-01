"Никакой обоснованной позиции". 1+1 ответил на заявления НБУ о трансакциях

Медиакомпания может считать действия Нацбанка фарсом и давлением.

В ответ на вчерашнее обращение 1+1 медиа о возможности политической обусловленности проверки счетов топ-менеджеров и журналистов пресс-служба Национального банка Украины ответила частности, что "Во время осуществления инспекционной проверки ПАО КБ "Приватбанк" Национальный банк обнаружил ряд транзакций с признаками правонарушений".

К сожалению, такой ответ не только не проясняет вопрос о возможности использования Национального Банка как инструмента давления на национальную медиагруппу, но и вызывает новые, а именно:

1. Если Национальный Банк проверяет физические лица, связанные с юридическими лицами, которые в свою очередь размещали корпоративные счета в ПриватБанке, то почему в перечне лиц, которые нуждаются в проверке есть Виктория Шульженко, которая никогда не работала в 1+1 медиа и за последние 10 лет не имела счета в ПриватБанке, потому, что в 2007 году Виктория Шульженко взяла фамилию мужа и с начала 2008 года все документы Виктории оформлены на фамилию Левченко, включая счета в банке. Мы надеемся, это не потому, что на корпоративном сайте, Виктория указана за девичьей фамилией, ведь оно никогда не фигурировало в официальных документах компании и было бы странным считать, что центральный орган государственного управления использует корпоративный сайт медиагруппы, как единственный источник для проверки "транзакций с признаками правонарушений".

2. Если Национальный Банк проверяет физические лица, связанные с юридическими лицами, которые в свою очередь размещали корпоративные счета в ПриватБанке, то почему в перечне лиц, которые нуждаются в проверке есть Егор Гордеев − сотрудник, который работает под творческим псевдонимом, а все официальные документы которого оформлены на реальное имя? Мы надеемся, это не потому, что бывший ведущий ТСН и ведущий утреннего шоу на канале, в публичной плоскости не использует свою официальную фамилию, ведь было бы странным считать, что центральный орган государственного управления использует исключительно сеть интернет, как единственный источник для проверки сомнительных транзакций.

3. Если Национальный Банк проверяет физические лица, связанные с юридическими лицами, которые в свою очередь размещали корпоративные счета в ПриватБанке, то почему в перечне лиц, которые нуждаются в проверке есть Дэвид Cтогель, который никогда не имел счетов в ПриватБанке? Мы, опять же, надеемся, это не потому, что сведения о Дэвиде есть на корпоративном сайте компании. Ведь было бы странно, считать, что центральный орган государственного управления использует корпоративный сайт медиагруппы, как единственный источник для проверки "транзакций с признаками правонарушений".

4. Если Национальный Банк проверяет физические лица, связанные с юридическими лицами, которые в свою очередь размещали корпоративные счета в ПриватБанке, то почему в перечне лиц, которые нуждаются в проверке есть Олександр Дубінський, который действительно является сотрудником 1+1 медиа, и некоторые Олександр Дубинський, который не имеет никаких связей с компанией?

5. Если Национальный Банк проверяет физические лица, связанные с юридическими лицами, которые в свою очередь размещали корпоративные счета в ПриватБанке, то почему в перечне лиц, которые нуждаются в проверке есть Андрей Мальчевский без указания никаких детальных признаков. Ведь в 1+1 медиа есть три Андрея Мальчевских. Мы надеемся, это не потому, что на корпоративном сайте, есть Андрей Мальчевский, руководитель отдела дистрибуции. Ведь было бы странно считать, что центральный орган государственного управления использует корпоративный сайт медиагруппы, как единственный источник для проверки "транзакций с признаками правонарушений".

К сожалению, ответ Национального Банка свидетельствует о том, что государственный орган не имеет никакой обоснованной позиции для причин проверки всех лиц, которые указанны на корпоративном сайте компании, и являются миноритарными акционерами 1 + 1 Продакшн. Мы требуем четкого разъяснения причин и логики формирования таких списков, в противном случае, будем считать это фарсом и прямым политическим давлением на журналистов и менеджеров медиахолдинга. Отдельное удивление вызывает то, что даже в одном простом запросе, центральный государственный орган допускается более 10% ошибок, и спрашивает, защищенные банковской тайной, данные физических лиц на основе корпоративных сайтов компаний и поисковых систем в интернете, не пытаясь даже создать видимость объективного запроса, основанного хотя бы на какой-то предварительной проверке. Но это, по крайней мере, объясняет, почему в стране такие проблемы с обеспечением стабильности национальной валюты и банковской системы − очевидно, профессиональный уровень некоторых сотрудников Национального Банка имеет серьезный потенциал для развития.



