"Номер один в списке к утилизации". Журналист рассказал подробности ликвидации "Гиви"

Спецоперация по ликвидации Михаила Толстых планировалась и готовилась два года.

Стали известны подробности ликвидации «Гиви» snr24

Ликвидированный на Донбассе один из главарей боевиков Михаил Толстых по кличке "Гиви" был уничтожен украинскими спецслужбами.

Главарь "Сомали" Толстых в свое время был определен, как номер один в списке, "предназначенных для утилизации", пишет журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Он пояснил, что спецоперация планировалась и готовилась два года, поскольку добраться до "Гиви" было непросто. И если раньше речь шла о том, что в него попали из огнемета, то сейчас можно предположить, что для ликвидации была использована мина.

"Гиви" был последним раскрученным в РосСМИ и медийным предводителем наемников на оккупированных территориях, который находился на службе. Он принимал серьезные меры безопасности, добраться до него было нелегко", — отметил Бутусов.

И добавил, что с тех пор похожих по масштабу акций на оккупированных территориях не проводили.

Напомним, ранее нардеп Семен Семенченко отметил, что уничтожение раскрученных в просепаратистских СМИ одиозных полевых командиров ДНР Арсена Павлова и Михаила Толстых, более известных по прозвичам "Гиви" и "Моторола" — это дело рук российских спецслужб.