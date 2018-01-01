Олифер анонсировала восстановление мобильной связи в "ДНР" и "ЛНР"

К восстановительным работам привлекут ОБСЕ.

Связь в «ДНР» пропала еще в начале года.

В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске участники договорились возобновить связь на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании Водафон Украины при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", – написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, украинская сторона также потребовала вернуть подвижной состав "Укрзализныци": на оккупированных территориях осталось более 30 тыс. грузовых и пассажирских вагонов, а также свыше 300 локомотивов.

Ранее оператор объяснил, почему до сих пор не работает мобильная связь в "ДНР". Как сообщает источник, так называемое "министерство связи" "ДНР" еще в январе обратилось к компании "Vodafone" с просьбой оказать содействие в восстановлении работы украинского мобильного оператора "МТС-Украина" на оккупированной территории.

Напомним, мобильная связь в Луганской области восстановлена. Ремонтные работы завершились 19 января.

Как сообщалось, главарь террористической группировки "ДНР" Захарченко пригрозил взять под внешнее управление "Vodafone-Украина".