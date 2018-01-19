"Vodafone-Украина": Мобильная связь в Луганской области восстановлена

Сотрудники мобильного оператора закончили ремонтные работы по восстановлению поврежденного оборудования на временно оккупированной территории

"Сообщаем о том, что 19 января ремонтные работы по восстановлению связи на востоке Украины завершены. В Донецкой области сеть не работает по неизвестным для нас причинам. Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электроснабжение", - заявили представители пресс-службы компании.

По их словам, во временно оккупированных районах Луганской области услуги мобильной связи от "Vodafone-Украина" предоставляются в полном объеме.

Напомним, ранее главарь террористической группировки "ДНР" Захарченко пригрозил взять под внешнее управление "Vodafone-Украина".