Он ушел, но обещал вернуться. ЗАЗ намерен выпустить альтернативу Lanos

Новинку на украинский рынок планируют выпустить через два года.

На украинском рынке появится альтернатива Daewoo Lanos. Фото: УНИАН

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод не оставляет планы о замене автомобиля Lanos , который ранее был снят с производства, модернизированной альтернативой.

Владелец корпорации "УкрАвто" Тариэл Васадзе в интервью Liga.net заявил, что завод-производитель сожалеет об уходе с рынка модели Lanos.

"Lanos еще мог бы жить - это было хорошее авто по соотношению цена/качество. Но принято решение прекратить производство. Ведем переговоры, чтобы поставить на его место более модернизированную машину. Однако она появится не ранее, чем через два года", - сообщил Васадзе.

Глава корпорации уточнил, что экономически целесообразно выпускать не менее 50 тысяч автомобилей в год.

"А это возможно, когда внутренний рынок достигнет размера не менее чем 300 тысяч новых легковых автомобилей", - сказал Васадзе.

Напомним, ранее на Запорожском автомобилестроительном заводе сообщали о снятии с производства модели Daewoo Lanos. Причиной радикальных мер стала конкуренция на рынке.