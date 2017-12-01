Lanos станет историей. ЗАЗ прекращает производство народного авто

Запорожский автомобилестроительный завод больше не будет производить популярную модель Daewoo Lanos и сконцентрируется на коммерческой технике.

Об этом заявил глава корпорации Тариэл Васадзе в интервью "БизнесЦензор".

"Мы приостановили производство автомобилей модели Lanos. Причиной этого решения стала экономическая ситуация в стране и снижение спроса на машины. Также повлияла проблема ввоза дешевых подержанных машин в обход растаможки", – сообщил он.

По словам Васадзе, ЗАЗ не справляется с конкуренцией на рынке. Причиной того послужили неравные условия.

"Произошло резкое падение продаж новых автомобилей. В 2015 году было продано 46,5 тысяч машин. Ожидаемое количество в 2017 году - 85 тыс. новых автомобилей. Если сравнить с 2007 годом, то тогда объем рынка составил более 670 тыс. новых автомобилей. Из них половина – импорт, половина – внутреннее производство", – сообщил он.

По его словам, " этом году ситуация сложная. Завод почти прекратил производство автомобилей и максимально сократил персонал. Осталось 1100-1200 человек. Эти специалисты, в основном, совмещают функции сварщика, маляра и сборщика. Производим машинокомплекты для Египта, а также запасные части для всего модельного ряда наших автомобилей.

Васадзе также отметил, что многие страны рассматривают автомобильную индустрию, как отрасль, которая может вывести экономику страны из стагнации.



Ранее сообщалось, что Запорожский автозавод начал производство автомобилей ЗАЗ Chance (экспортный вариант Daewoo Lanos) в Казахстане на территории завода "АгромашХолдинг" (Костанай).