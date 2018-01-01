"П***рас!" - "Ахметовский клоун!": Ляшко и Лещенко обматерили друг друга прямо в зале ВР

По какому поводу выспыхнула столь ожесточенная дискуссия - неизвестно.
Во время словесной перепалки зал Рады был практически пуст, если не считать нескольких десятков депутатов. По какому поводу выспыхнула столь ожесточенная дискуссия - неизвестно, но заметно, что ее инициатором был именно Ляшко.
Стоит заметить, что это не первый случай, когда именно эти двое народных избранников эпатируют публику - в 2017 году Лещенко и Ляшко уже устраивали совмещенное с троллингом малоцензурное обсуждение друг друга; правда, это было после заседания Рады.
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Ранее лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко отметился неожиданным поступком; он через систему оповещения пригласил народных депутатов, привычно отсиживающихся в кулуарах Верховной Рады, занять свои места в сессионном зале.
Напомним, наиболее часто выступающим с трибуны нардепом VIII созыва украинского парламента стал глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. Народный избранник с осени 2014 года выступил в Раде с трибуны 1104 раза.
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