"П***рас!" - "Ахметовский клоун!": Ляшко и Лещенко обматерили друг друга прямо в зале ВР

По какому поводу выспыхнула столь ожесточенная дискуссия - неизвестно.

Стоит заметить, что это не первый случай, когда именно эти двое народных избранников эпатируют публику

Народные депутаты Олег Ляшко и Сергей Лещенко обменялись нецензурными выражениями в процессе дискуссии в сессионном зале Верховной Рады. Момент обмена "любезностями" успели запечатлеть на видео.

Во время словесной перепалки зал Рады был практически пуст, если не считать нескольких десятков депутатов. По какому поводу выспыхнула столь ожесточенная дискуссия - неизвестно, но заметно, что ее инициатором был именно Ляшко.



Стоит заметить, что это не первый случай, когда именно эти двое народных избранников эпатируют публику - в 2017 году Лещенко и Ляшко уже устраивали совмещенное с троллингом малоцензурное обсуждение друг друга; правда, это было после заседания Рады.

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Ранее лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко отметился неожиданным поступком; он через систему оповещения пригласил народных депутатов, привычно отсиживающихся в кулуарах Верховной Рады, занять свои места в сессионном зале.

Напомним, наиболее часто выступающим с трибуны нардепом VIII созыва украинского парламента стал глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. Народный избранник с осени 2014 года выступил в Раде с трибуны 1104 раза.

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