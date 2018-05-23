Радикал Ляшко пригрозил "сжечь к чертовой матери" Верховную Раду: видео

Глава Радикальной партии Олег Ляшко вместе с однопартийцами выступил против решения Европейского суда по правам человека, обязавшего Киев снять мораторий на продажу земли в Украине.

"Украине фактически объявлена битва, чтобы лишить нас земли, чтобы украинские крестьяне перестали быть хозяевами на своей родной земле. Транснациональные корпорации под любым предлогом через кредиты Международного валютного фонда, с помощью разных решений хотят одного: получить землю", - заявил нардеп с трибуны. Видео его эмоционального выступления опубликовано в YouTube.

Политик призвал граждан страны объединить усилия, чтобы не дать "раздерибанить землю". В противном случае он пригрозил превратить парламент в пепел.

"Я сожгу к чертовой матери эту трибуну вместе с этим парламентом, но мы не дадим продать землю и забрать у украинцев будущее", — пообещал Ляшко.

Напомним, во время футбольного матча, сидя на трибуне стадиона, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выбрасывал шелуху от семечек прямо себе под ноги, что возмутило рядовых украинцев.