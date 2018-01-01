Почему маршрутки таранят фуры: дальнобойщики высказали свою версию

Водители фур высказали свою версию произошедших ДТП с участием грузовиков и маршруток.

В первом случае, скорее всего, виноват маршрутчик, во втором - водитель фуры ГУ НП в Житомирской области

Водители-дальнобойщики, узнав о резонансных ДТП на Житомирщине и Николаевщине , высказали журналистам свою точку зрения на произошедшее. По их мнению, проблема связана с несовершенством ПДД в отношении водителей крупногабаритных грузовиков, т.н. фур.

Дальнобойщики, в частности, подчеркнули, что в случае какого-то форс-мажора грузовик должен уехать на обочину, плюс поломанные грузовики должны обозначаться знаками аварийной остановки и включенной аварийной сигнализацией. За границей, к примеру, требуют устанавливать два сигнала аварийной остановки: один – за 100 метров, другой – за 10-15 метров от фуры, сообщает ТСН.

В то же время водители крупногабаритного транспорта добавляют, что в темное время суток стоянка вне населенных пунктов разрешается только на площадках для стоянки или за пределами дороги. Естественно, что на обочине грузовик становится менее заметен для проезжающих - и в ночное время может стать причиной ДТП.

Относительно причин аварии под Житомиром, которая произошла днем, водители высказались в том ключе, что управлявший грузовиком дальнобойщик не виновен - он мог как ехать, так и стоять, а вот то, что в него влетела маршрутка, видно отчетливо.

"Мог среагировать на него водитель автобуса? Я думаю, что водитель заснул за рулем маршрутки. И догнал его. Очень много нагрузок на водителей. Очень много ездят", – отметил один из дальнобойщиков.

Что касается Николаевской ДТП, то тут мнение совершенно противоположное - так, согласно действующим правилам, водитель должен был оградить место стоянки своей фуры, но не стал этого делать, что и привело к ДТП.

"Судя по разметке, если фура стояла и не было неосвещена, то есть водитель не зажег соответствующие огни, то, конечно, он является виновным", – убеждает дальнобойщик Игорь Александрович.

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Как стало известно, водитель микроавтобуса, который попал в смертельное ДТП с 10 жертвами на трассе Киев-Чоп на Житомирщине, осуществлял нелегальную перевозку пассажиров и у него отсутствовали права на управление этим транспортным средством.

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