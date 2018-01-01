Погода в Украине 5-6 июня: синоптики предупредили о резких переменах

Уже в среду в большинстве областей Украины существенно похолодает.

Украинцев ждут дожди и похолодание. goodfon.ru

Погоде в Украине 5 июня будет дождливой. А со среды, 6 июня, ожидается похолодание, причем по всей стране.

"Завтра дождей должно хватить всем. Особенно днем. Потому что нас будет пересекать холодный атмосферный фронт. А если холодный фронт приходит на разогретую территорию, где сегодня ожидается до +25-30 градусов, то контраст прохладного воздуха за фронтом и жаркого перед фронтом даст хорошие температурные колебания и, соответственно, – дожди, даже ливни, грозы и при грозах отдельные шквалы", – сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Температура воздуха 5 июня еще будет высокой. "Разве в дождях периодически будет снижаться", – уточнила она.

А вот 6 июня в большинстве областей Украины, по ее данным, существенно похолодает – до +15-22 градусов. "Разве что на юге в среду еще побудут летние дожди и +28 градусов", – добавила синоптик.

Она отметила, что в ночь на 7 июня в Украине будет очень холодно – термометры покажут +7+10 градусов. Немного теплее будет лишь на юге.

Погода в Киеве 5-6 июня

Из-за атмосферного фронта Киев во вторник периодически будут заливать кратковременные дожди и грозы, при этом при грозах возможно шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха 5 июня составит +26 градусов.

В среду в столице осадки прекратятся. Температура воздуха 6 июня снизится до +18+21 градуса.

Прогноз погоды Укргидрометцентра

Прогноз Укргидрометцентра, в принципе, совпадает с данными Диденко.

Вторник, 5 июня, в Украине будет дождливым:

А в среду, 6 июня, еще и похолодает:

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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