Погода в Украине 7 июня: синоптики советуют слазить в шкаф за теплыми вещами

Дожди ожидаются только на юге Украины.

7 июня украинцам пообещали похолодание. 1zoom.ru

Как сообщает Укргидрометцентр, на западе страны завтра ясно, без осадков. Температура ночью +8-10 градусов, днем +20-22 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с. В Карпатах ясно, термометры покажут +13-15 градусов ночью и +25-27 градусов днем. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В центре Украины ясно, осадки также не ожидаются. Температура ночью +7-9 градусов, днем около +20-22 градусов. Ветер северный, 3-8 м/с.

Не ожидаются осадки и на севере. Температура +6-8 градусов ночью и +19-21 градусов днем. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

На востоке – без осадков, +7-9 градусов ночью и +20-22 градусов днем. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

А вот на юге Украины возможны дожди с грозой, температура ночью +11-13 градусов, днем около +24-26 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В Крыму без осадков, температура ночью +13-15 градусов, днем +24-26 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве 7 июня будет облачной, но без осадков. Температура +8-10 градусов ночью и +20-22 градусов днем. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко отмечает: "Ближайшая ночь будет очень холодной, +8-12 градусов, местами возможно понижение температуры до + 6-8 градусов. Похолодало уже сегодня, однако ближайший вечер и завтрашнее утро заставят встать на цыпочки перед шкафом, чтобы получить заброшены на верхние полки теплые вещи".

Она советует одеваться теплее, особенно завтра утром.

"Но такая холодная ночь будет одна, в дальнейшем постепенно потеплеет", – добавила Диденко.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram