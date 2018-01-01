Появились фотографии недостроенного самолета Ан-225 - близнеца украинской "Мрии"

Недостроенный при Союзе самолет стоит в ангаре "Антонова" уже 29 лет.

В Сети появились фотографии самолета-близнеца легендарного Ан-225 "Мрия", который находится на заводе ГКП "Антонов".

Как сообщает Радио Свобода, сверхгигантский транспортник в недостроенном состоянии стоит в ангаре уже 29 лет.

"Словно музейный экспонат посреди огромного цеха стоит фюзеляж, который сохранился в идеальном состоянии. На заводе "Антонова" готовы стоят также планер и хвост самолета. Части конструкции можно увидеть даже в середине недостроенной "Мрии", - говорится в опубликованном сообщении.

При СССР планировалось построить 10 таких самолетов, но связи со сворачиванием советской космической программы и распадом Союза достроили только один. Второй так и остался в ангаре, где проводилась его сборка - на консервации.

"Сегодня готовность "Мрии" - 70 процентов. Специалисты и конструкторы "Антонова" готовы завершить строительство за несколько лет, были бы средства. Для того, чтобы вторая украинская "Мрия" взлетела в воздух, нужно около $ 300 миллионов, но точную сумму назвать никто не может", - подчеркивает издание.

ГКП "Антонов" ищет пути достройки самолета - так, на нем необходимо провести установку современного оборудования и текущий ремонт. По этому вопросу уже несколько лет "Антонов" ведет переговоры с Китаем.

На опасения о том, что Ан-225 продадут китайцам, как и недостроенный авианесущий крейсер "Украина" когда-то, ГКП заверяет, что собирается искать пути совместной эксплуатации - но не продавать самолет.

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Ранее на 84-м году ушел из жизни советский и российский авиаконструктор, один из создателей самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев.

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