"Революция пожирает своих героев". Соцсети о задержании активиста Евромайдана Бубенчика

Признавшемуся в убийстве двух сотрудников "Беркута" львовянину собираются избирать меру пресечения.

Кадр из видеоролика «Evolution of Mom Dancing» YouTube

Участнику Революции Достоинства, награжденному званием героя Украины, вручили подозрение в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" во время Евромайдана. В настоящий момент львовянин доставлен в Печерский райсуд города Киева, где ему будут избирать меру пресечения. Заседание переносилось уже два раза, последнее назначено на 21.00.

В соцсетях недоумевают по поводу действий правоохранителей. Волонтер Юрий Касьянов считает, что такой арест - давно ожидаемое событие:

"Задержан Иван Бубенчик за убийство беркутовцев на Майдане. Он сам давно признался, что стрелял в сотрудников милиции утром 20 февраля 2014 года. И благодаря его выстрелам - для кого-то ставшими роковыми - сегодня у власти находятся те, ко теперь его судят. Давно ожидаемое, переломное события - революция, а точнее контрреволюция, пожирает своих героев"

Другой известный украинский волонтер Андрей Боечко, курирующий премию Народный герой Украины, выразил уверенность в том, что если позволить арестовать Бубенчика, следом за ним начнут арестовывать и других участников Евромайдана:

"Эти выродки похитили Ивана Бубенчика! Это именно тот воин, который после первых расстрелов майдановцев начал стрелять в ответ! После Майдана Иван пошел воевать на Восток. Он неудобен для нынешней банды. Он много знает! Не в первый раз его пытаются "закрыть". Нужна огласка и защита. Отдадим Бубенчика - возьмутся за нас!"

Журналист Юрий Бутусов напомнил, что в 2014 году Рада приняла закон об амнистии участников Евромайдана:

"Задержание ГПУ Народного героя Ивана Бубенчика - откровенное нарушение закона об амнистии участникам акций протеста, дискредитация расследования. Как участник группы военно-тактической экспертизы Генпрокуратуры по расследованию событий на Майдане требую освободить Бубенчика и восстановить законность"

Наиболее лаконичным был народный депутат Семен Семенченко был краток. "Здобули", - прокомментировал подозрение Бубенчику нардеп.