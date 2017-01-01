Рейтинг верховенства права. Украина на 12 позиций опередила Россию — исследование

По сравнению с предыдущими оценками, Украина поднялась на одну позицию.
Индекс верховенства права составляется раз в два года, результаты рейтинга обнародованы на сайте международной неправительственной организации World Justice Project.
По данным экспертов организации, по сравнению с предыдущими оценками, Украина поднялась на одну позицию.
Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия.
На последних местах оказались Венесуэла, Камбоджа и Афганистан.
Индекс верховенства права отражает обеспечение законности в стране и рассчитывается с учетом состояния правительственных полномочий, уровня коррупции, открытости правительства, фундаментального характера права, обеспечения порядка и безопасности, гражданского и уголовного правосудия.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина заняла 150-е место среди 186 стран мира в очередном рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation.