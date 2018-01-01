Российский актер Пашинин назвал причину участия в конфликте на Донбассе

Звезда театра и кино пополнил ряды военнослужащих ВСУ по собственному желанию.

Анатолий Пашинин вступил в добровольческий батальон Украины Фото: Facebook/Андрей Цаплиенко

Известный российский актер Анатолий Пашинин рассказал, зачем он воюет на Донбассе на стороне Украины и против России.

В интервью телеканалу НТВ он заявил, что в Украине можно построить настоящее государство, и этим должны заниматься молодые ребята возрастом от 19 лет.

"А я могу только одно сделать - расчистить им будущее", - отметил он Пашинин.

Напомним, Пашинин после оккупации Крыма, в марте 2014 года, записал видеообращение к россиянам, в котором попытался объяснить, что произошло в Киеве, и убедить их в необходимости бороться за собственную свободу.

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