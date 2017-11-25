Российский актер, воюющий за Украину на Донбассе, временно покинул фронт, опубликовано видео

Известный российский актер Анатолий Пашинин, который воюет на стороне Украины, временно покинул зону АТО.

Об этом сообщил Дмитрий Корчинский на его странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Как выяснилось, Пашинин снимается в фильме "Посттравматическая рапсодия".

"Временно фронт недосчитался бойца", — сообщил Корчинский, добавив, что Пашинин выбыл на неделю.

Актёр посетовал, что останется без наград.

"Как обычно, как только меня не будет, опять начнутся какие-то делюги, ребята сделают кучу подвигов, им снова дадут ордена, я снова останусь без", — заявил Пашинин.

Также он отметил, что его служба не отличается сложностью.

"Кстати, эта миссия совсем не тяжёлая, потому что это удовольствие: парни-то толковые. Ух, какие толковые парни!" — добавил актёр.

Стоит отметить, что Пашинин после оккупации Крыма, в марте 2014 года, записал видеообращение к россиянам, в котором попытался объяснить, что произошло в Киеве, и убедить их в необходимости бороться за собственную свободу.

Напомним, известный актер театра и кино Пашинин объяснил, почему не спешит получать украинский паспорт.